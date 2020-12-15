Пожар произошёл поздним вечером
Поздним вечером 14 декабря в селе Тэгда Хоринского района Бурятии произошел пожар в стайке. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём полностью. Открытое горение было ликвидировано огнеборцами спустя 20 минут.
В результате пожара строение уничтожено полностью. Две свиньи, жившие в стайке, погибли.
Причиной пожара, вероятно, послужил перекал трубы дымохода, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в селе Нижний Саянтуй произошёл пожар в жилом доме, причиной которого, вероятнее всего, стала электробатарея.
В Бурятии на пожаре погибли свиньи
Происшествия, Фото:
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