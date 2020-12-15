В Бурятии электробатарея стала причиной пожара

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Возгорание произошло в жилом доме



Вчера, 14 декабря, в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных было загорание в доме, сообщили в агентстве ГО и ЧС.



Открытое горение ликвидировали спустя 21 минуту. Огонь повредил угол дома на площади 10 м².



Причиной пожара, вероятнее всего, послужило короткое замыкание электробатареи, расположенной под окном.





