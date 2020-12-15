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В Бурятии электробатарея стала причиной пожара

В Бурятии электробатарея стала причиной пожара
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Возгорание произошло в жилом доме

Вчера, 14 декабря, в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных было загорание в доме, сообщили в агентстве ГО и ЧС.

Открытое горение ликвидировали спустя 21 минуту. Огонь повредил угол дома на площади 10 м².

Причиной пожара, вероятнее всего, послужило короткое замыкание электробатареи, расположенной под окном.


пожар
 
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