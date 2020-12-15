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В Иркутске парень и девушка сбывали фальшивые купюры

Происшествия, 
Молодые люди фальшивыми купюрами расплачивались на рынках

В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр. По данным оперативников, 19-летняя девушка и 20-летний молодой человек дистанционным способом приобрели поддельные купюры. Они сбывали их на рынках, покупая недорогие товары, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

После передачи фальшивки одному из продавцов парочку задержали. В ходе личного досмотра у них изъяли 15 поддельных денежных знаков номиналом 5000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение и перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В полиции отмечают, что наиболее часто подделывают банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей, соответственно 1997 и 2004 годов выпуска. Особое внимание следует уделить пунктирной защитной нити, расположенной на оборотной стороне купюры. В случае, если нить легко сдвигается в сторону либо имеет неровности, потертости, то это фальшивка. Также стоит осмотреть банкноту и проверить её на ощупь, обратив внимание на качество бумаги.

Как правило, основными местами сбыта фальшивых купюр являются сетевые объекты торговли, АЗС, предприятия малого бизнеса.

Всего с начала 2020 года в Иркутской области из оборота изъяли свыше 200 поддельных денежных купюр, из которых 186 – номиналом 5000 рублей. Задержано шесть фальшивомонетчиков.
фальшивые деньги
 
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