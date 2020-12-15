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В Бурятии вор продал ноутбук за 500 рублей

В Бурятии вор продал ноутбук за 500 рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Гость взял технику, когда хозяин дома спал

Днём 11 декабря с заявлением о краже ноутбука стоимостью 20 тысяч рублей в полицию Северобайкальска обратился 45-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Мужчины пригласил в гости своего 36-летнего приятеля. С самого утра они стали распивать спиртное. Когда хозяин уснул, гость нашёл в соседней комнате ноутбук и взял его.

Мужчина продал его за 500 рублей знакомому таксисту. На вырученные деньги купил алкоголь и продолжил распивать.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Ноутбук изъят у покупателя и возвращён владельцу.

Задержанный рассказал полицейским, что на совершение преступления его сподвигло желание выпить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
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