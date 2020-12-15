Гость взял технику, когда хозяин дома спал
Днём 11 декабря с заявлением о краже ноутбука стоимостью 20 тысяч рублей в полицию Северобайкальска обратился 45-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Мужчины пригласил в гости своего 36-летнего приятеля. С самого утра они стали распивать спиртное. Когда хозяин уснул, гость нашёл в соседней комнате ноутбук и взял его.
Мужчина продал его за 500 рублей знакомому таксисту. На вырученные деньги купил алкоголь и продолжил распивать.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Ноутбук изъят у покупателя и возвращён владельцу.
Задержанный рассказал полицейским, что на совершение преступления его сподвигло желание выпить.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии вор продал ноутбук за 500 рублей
Происшествия, Фото:
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