 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 декабря

14 декабря

Популярное

В Бурятии женщину сбили на «зебре»

В Бурятии женщину сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наезд произошёл около семи часов утра

Накануне, 14 декабря, около семи часов утра в Кяхте сбили женщину-пешехода.

65-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по улице Рукавишникова, сбил 52-летнюю женщину. Она шла по пешеходному переходу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пешеход с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», также ночью в Заиграевском районе Бурятии в ДТП погибла 26-летняя пассажирка «Лексуса».


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии вор продал ноутбук за 500 рублей
В Бурятии вор продал ноутбук за 500 рублей
Происшествия, 15.12.2020
Гость взял технику, когда хозяин дома спал
В Бурятии женщину сбили на «зебре»
В Бурятии женщину сбили на «зебре»
Происшествия, 15.12.2020
Наезд произошёл около семи часов утра
В Бурятии погибла девушка из «Лексуса»
В Бурятии погибла девушка из «Лексуса»
Происшествия, 15.12.2020
Погибшая не была пристёгнута
Уроженка Бурятии рассказала блогеру о пережитом изнасиловании
Уроженка Бурятии рассказала блогеру о пережитом изнасиловании
Происшествия, 14.12.2020
Блогер Аюна Гармаева зачитала на видео кошмарную историю неизвестной девушки из республики
В Бурятии поймали банду ловцов краснокнижных кречетов
В Бурятии поймали банду ловцов краснокнижных кречетов
Происшествия, 14.12.2020
При задержании охотники оказали полицейским сопротивление
На ночном пожаре в Байкальске спасли шесть человек
На ночном пожаре в Байкальске спасли шесть человек
Происшествия, 14.12.2020
Люди не могли выбраться сами из задымлённого подъезда
Житель Бурятии сел в колонию за срубленные сосны
Житель Бурятии сел в колонию за срубленные сосны
Происшествия, 14.12.2020
Мужчина нанёс ущерб в полмиллиона рублей
В Бурятии выросла смертность на пожарах
В Бурятии выросла смертность на пожарах
Происшествия, 14.12.2020
В тоже время самих возгораний стало меньше  
В Улан-Удэ школьник украл джемперы и брюки
В Улан-Удэ школьник украл джемперы и брюки
Происшествия, 14.12.2020
Подросток выломал защитные магнитные клипсы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^