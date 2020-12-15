Наезд произошёл около семи часов утра
Накануне, 14 декабря, около семи часов утра в Кяхте сбили женщину-пешехода.
65-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по улице Рукавишникова, сбил 52-летнюю женщину. Она шла по пешеходному переходу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пешеход с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», также ночью в Заиграевском районе Бурятии в ДТП погибла 26-летняя пассажирка «Лексуса».
В Бурятии женщину сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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