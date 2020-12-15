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В Бурятии погибла девушка из «Лексуса»

В Бурятии погибла девушка из «Лексуса»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Погибшая не была пристёгнута

Ночью в Заиграевском районе Бурятии в ДТП погибла пассажирка «Лексуса».

25-летний водитель «Лексуса», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск», в 10 километрах от села Ташелан съехал с дороги, после чего его автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 26-летняя девушка-пассажирка получила смертельную травму.

Погибшая не была пристегнута ремнём безопасности, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Всего с начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Бурятии погибли 60 пассажиров.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 декабря в Улан-Удэ погиб водитель «Филдера», врезавшийся в электроопору.


ДТП смерть
 
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