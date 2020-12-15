Погибшая не была пристёгнута
Ночью в Заиграевском районе Бурятии в ДТП погибла пассажирка «Лексуса».
25-летний водитель «Лексуса», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск», в 10 километрах от села Ташелан съехал с дороги, после чего его автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП 26-летняя девушка-пассажирка получила смертельную травму.
Погибшая не была пристегнута ремнём безопасности, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Всего с начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Бурятии погибли 60 пассажиров.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 декабря в Улан-Удэ погиб водитель «Филдера», врезавшийся в электроопору.
В Бурятии погибла девушка из «Лексуса»
Происшествия, Фото:
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