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В Бурятии вынесли приговор матери, по вине которой погиб ребёнок

В Бурятии вынесли приговор матери, по вине которой погиб ребёнок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мальчик погиб от удара током

Жительница села Петропавловка Джидинского района Бурятии признана виновной в причинении смерти по неосторожности.

Установлено, что в апреле женщина, пренебрегая правилами обращения с электричеством, самовольно подключилась к электрическим сетям для электроснабжения дома. Набросив телефонный кабель на провода электролинии, она присоединила к нему неизолированный алюминиевый провод.

В августе 5-летний ребёнок осуждённой задел алюминиевую проволоку и получил поражение техническим электричеством. В больнице мальчик скончался.

- Учитывая наличие у женщины малолетнего ребёнка, суд назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнок погиб из-за долга в 37 рублей. После пожара в 2018 году этот дом был отключен от электроэнергии, как нежилое помещение. До последнего времени заявлений от собственника на присоединение к электросетям не поступало. 6 августа собственник написал заявление о присоединении, задолженность выплачена в полном объёме. 7 августа объект будет подключён к электросетям.


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