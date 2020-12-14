Уроженка Бурятии рассказала блогеру о пережитом изнасиловании

Блогер Аюна Гармаева зачитала на видео кошмарную историю неизвестной девушки из республики



Блогер Аюна Гармаева, проживающая сейчас в Америке, рассказала историю изнасилования, произошедшую с уроженкой Бурятии в Иркутске.



Ранее Аюна поделилась с пользователями, как в детстве подверглась домогательствам со стороны взрослых мужчин, и как она не могла долгие годы справиться с психологической травмой. Затем ей стали писать девушки и парни, которые пережили изнасилование, делиться историями. Последние блогер сейчас зачитывает на видео в своём аккаунте Instagram. Она считает – такое нельзя замалчивать.



Девушка, написавшая недавно Аюне Гармаевой, призналась, что ненавидит земляков.



- Знаю, так плохо говорить, но уж совсем накипело. Расскажу, с чего моя ненависть началась. До второго курса я училась в Иркутске, я хотела там закончить, а потом поехать в другую страну за магистратурой. На очередной пати на хате пацаны-буряты вытащили на стол гашиш и ещё какие-то наркотические средства. Вообще на хате было четыре парня, три девушки и одна парочка. Всех я знала достаточно хорошо, чтобы доверять. Как сейчас помню, когда нам предложили сожрать «колёса», мы с подругой отказались. Кто-то просто дунул водник, кто-то что-то сожрал, только моя подруга и я боялись такого, поэтому решили вскоре собраться и уходить. Парочка уже заперлась в комнате, за другой девушкой заехал муж, остались только четыре парня и мы с подругой. Уже не больно рассказывать, ибо я это уже пережила, проработала и отпустила. Нам предложили выпить по пивку напоследок, - поведала подписчица блогера.



Она добавила, что пиво было разливное – подружки ничего подозрительного не заметили. Однако, когда они собрались уходить, пол и стена под их ногами в буквальном смысле поплыли.



- Исказились лица друзей – смеющиеся лица превратились в злые. Это сейчас я знаю, что это была «кислота», марку нам вкинули по стаканам. Марка – это такая штучка, где содержатся наркотики. Что было дальше – очень сложно описать, так как были галлюцинации, и от чувства страха галлюцинации были просто чудовищными. Я не понимала, что вообще происходит. Нас изнасиловали обеих под наркотой. После того, как изнасилование совершилось, нас выставили с хаты, была зима, верхнюю одежду нам не отдали. Да и вообще не до этого было. Мы просто не соображали, что вообще происходит. Так мы стояли на морозе под наркотой почти до утра, - продолжает девушка.



Когда начало светать, начали приходить в себя и поймали машину, чтобы их довезли до дома. Казалось бы, страшная история подходит к концу, но водитель в конце поездки ударил одну из девушек. Тогда пострадавшие отдали всё, что у них было, чтобы мужчина просто отпустил их.



- После этого всего я переехала в другую страну, поступила, закончила, получила значимую должность в хорошей компании. Я живу в Австралии, тут довольно много бурят. Как только меня пригласили на землячество, я помню – очень долго думала, хочу ли я увидеть эти пьяные бурятские рожи и смогу ли я всё это выдержать. Но мой муж меня поддержал и вызвался пойти вместе со мной, - сообщает она.



Однако посещение мероприятия не закончилось хорошо – земляки были недовольны тем, что уроженка Бурятии привела на праздник иностранца.



В комментариях к видео активно обсуждают произошедшее с девушкой: одни поддерживают её, другие считают, что среди представителей любой нации есть плохие люди: «Конечно, в любой нации есть и плохие, и хорошие люди. Но вот что я заметила, так это то, что буряты в основном завистливы и тщеславны, любят осуждать, обсуждать», «Не бывает плохих наций. Бывают плохие люди», «Я бурятка. Мне стыдно за своих же. Хорошо, что у девушки сложилась жизнь», «Если честно, то я такого же мнения о своих соплеменниках. Не обо всех, конечно, но очень многих можно описать несколькими эпитетами: высокомерие, наглость, жадность, необразованность и дикость» и т.д.

