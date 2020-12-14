В Иркутске дальнобойщика посадили за гибель водителя и фельдшера «скорой»

Водитель «скорой» и медработница скончались на месте происшествия. Водитель-дальнобойщик серьёзных травм не получил.





Приговор вступил в законную силу.









В Иркутской области суд признал виновным дальнобойщика в ДТП, в результате которого погиб фельдшер и водитель скорой медицинской помощи. Дальнобойщик получил три года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Автомобильная авария произошла 13 декабря 2019 года на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе. Водитель большегруза «Вольво», следовавший в сторону Иркутска, не справился с управлением. В результате прицеп тягача вынесло на встречную полосу, где в этот момент проезжала медицинская «Газель». Водитель «скорой» попытался уйти от столкновения, однако сделать это ему не удалось.Действия дальнобойщика были инкриминированы по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».На время проведения предварительного следствия фигурант был помещён под стражу. Он отказывался сотрудничать со следствием и заявлял, что причиной трагического происшествия являлись сложные дорожные условия. Однако доводы об этом были опровергнуты доказательствами, в том числе экспертными заключениями.