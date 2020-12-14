В Иркутской области поймали супругов – наркоторговцев

В их доме нашли героин
В городе Тулун Иркутской области полицейские, бойцы «Гром» и сотрудники УФСБ задержали супружескую пару по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
По версии сыщиков, ранее судимый 63-летний мужчина и его жена занимались продажей наркотиков. Во время обыска в их квартире был найден свёрток с веществом бежевого цвета. Изъятое вещество направлено на экспертизу.
На допросе мужчина сказал, что это героин.
- Нашли грамм героина. Ранее я уже был судим по статье 105 (Убийство), - рассказал мужчина.
Его супруга причастность к преступлению отрицает.
- Не знаю, за что задержана. Обыск проводили дома, ничего не нашли, - сказала женщина.
- Вещество у вас нашли, - уточнил полицейский.
- Это я не знаю, понятия не имею, - ответила задержанная.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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