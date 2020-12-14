 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 декабря

13 декабря

Популярное

В Иркутской области поймали супругов – наркоторговцев

Происшествия, 
В их доме нашли героин

В городе Тулун Иркутской области полицейские, бойцы «Гром» и сотрудники УФСБ задержали супружескую пару по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии сыщиков, ранее судимый 63-летний мужчина и его жена занимались продажей наркотиков. Во время обыска в их квартире был найден свёрток с веществом бежевого цвета. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

На допросе мужчина сказал, что это героин.

- Нашли грамм героина. Ранее я уже был судим по статье 105 (Убийство), - рассказал мужчина.

Его супруга причастность к преступлению отрицает.

- Не знаю, за что задержана. Обыск проводили дома, ничего не нашли, - сказала женщина.

- Вещество у вас нашли, - уточнил полицейский.

- Это я не знаю, понятия не имею, - ответила задержанная.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.


наркотики героин
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии сел в колонию за срубленные сосны
Житель Бурятии сел в колонию за срубленные сосны
Происшествия, 14.12.2020
Мужчина нанёс ущерб в полмиллиона рублей
В Бурятии выросла смертность на пожарах
В Бурятии выросла смертность на пожарах
Происшествия, 14.12.2020
В тоже время самих возгораний стало меньше  
В Улан-Удэ школьник украл джемперы и брюки
В Улан-Удэ школьник украл джемперы и брюки
Происшествия, 14.12.2020
Подросток выломал защитные магнитные клипсы
Житель Бурятии набрёл в лесу на чужое имущество и украл его
Житель Бурятии набрёл в лесу на чужое имущество и украл его
Происшествия, 14.12.2020
В том числе мужчина украл прицеп от грузовика
Пока улан-удэнка ссорилась с мужчиной, её ограбили
Пока улан-удэнка ссорилась с мужчиной, её ограбили
Происшествия, 14.12.2020
Уличный грабёж произошёл на Ключевской
В тройном ДТП в Улан-Удэ травмировалась женщина
В тройном ДТП в Улан-Удэ травмировалась женщина
Происшествия, 14.12.2020
Авария случилась в субботу вечером
В Бурятии пострадавшего в ДТП деблокировали пожарные
В Бурятии пострадавшего в ДТП деблокировали пожарные
Происшествия, 13.12.2020
В автоаварии пострадали нетрезвые водитель и пассажир
В Бурятии на пожаре погибли 15 кур
В Бурятии на пожаре погибли 15 кур
Происшествия, 13.12.2020
Пожар случился Иволгинском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^