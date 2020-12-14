В Бурятии похититель кабеля лишил посёлок интернета

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Кабель скрутил пьяный мужчина



В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии сотрудники вневедомственной охраны и полицейские поймали с поличным похитителя кабеля. Он своровал 700 метров кабеля связи, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Когда в Таксимо пропал цифровой сигнал, специалисты провайдера выехали на место обрыва. На окраине посёлка они обнаружили мужчину, который скручивал оборванные провода. Прибывший наряд Росгвардии задержал мужчину и доставил его в отдел полиции.



Выяснилось, что 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил украсть кабель для дальнейшей его сдачи в пункт металлопроката. Оборвав провода с деревянной линии опоры, он начал сматывать оторванный кусок кабеля. За этим занятием его и застали специалисты компании.



Предварительный ущерб, нанесённый цифровой компании, составил 59 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

