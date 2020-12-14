В Иркутской области нашли водителя, бросившего сбитого подростка

Найти водителя помог свидетель



В Усть-Илимске разыскали водителя, сбившего 16-летнего подростка и скрывшегося с места аварии. Установить виновника ДТП помог свидетель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Инцидент произошёл утром 2 декабря в правобережной части Усть-Илимска. Водитель сбил подростка, идущего по пешеходному переходу, и скрылся. Подросток самостоятельно обратился в травмпункт.



Во время розыска полицейским удалось установить свидетеля дорожной аварии. Мужчина дал сыщикам примерное описание автомобиля и направление его движения. Вскоре автоинспекторы остановили легковой седан, под управлением 43-летнего местного жителя. По его словам, он совершил ДТП, так не успел вовремя среагировать.



За оставление места аварии в отношении водителя составлен административный протокол.



За активную гражданскую позицию руководство межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» рассматривает вопрос о поощрении свидетеля, благодаря которому автомобилист был установлен.

