Следователи работают со свидетелями
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 14 декабря на пожаре в частном доме в посёлке Ермаки Тулунского района Иркутской области погибли три человека. Скончались 29-летняя женщина и двое её детей в возрасте трёх лет и одного года. Старшему ребёнку удалось спастись.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Установлено, что жильё многодетной семьи не было оснащено датчиками раннего обнаружения пожара.
В настоящее время назначено проведение пожаро-технической экспертизы. Допрашиваются очевидцы трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области после гибели матери с детьми возбудили дело
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следователи работают со свидетелями
Люди не могли выбраться сами из задымлённого подъезда
Мужчина нанёс ущерб в полмиллиона рублей
В тоже время самих возгораний стало меньше
Подросток выломал защитные магнитные клипсы
Бутлегеров накрыли в Иркутской области
В том числе мужчина украл прицеп от грузовика
Уличный грабёж произошёл на Ключевской
Женщина переводила деньги несколько дней
Старший ребёнок успел выбраться
Потерявшиеся женщины свернули не туда
Авария случилась в субботу вечером
В автоаварии пострадали нетрезвые водитель и пассажир
Пожар случился Иволгинском районе
Авария случилась вчера утром