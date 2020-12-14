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В Иркутской области после гибели матери с детьми возбудили дело

В Иркутской области после гибели матери с детьми возбудили дело
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Следователи работают со свидетелями

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 14 декабря на пожаре в частном доме в посёлке Ермаки Тулунского района Иркутской области погибли три человека. Скончались 29-летняя женщина и двое её детей в возрасте трёх лет и одного года. Старшему ребёнку удалось спастись.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Установлено, что жильё многодетной семьи не было оснащено датчиками раннего обнаружения пожара.

В настоящее время назначено проведение пожаро-технической экспертизы. Допрашиваются очевидцы трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.


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