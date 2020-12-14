На ночном пожаре в Байкальске спасли шесть человек

Горела квартира на втором этаже, огнём частично была охвачена кровля, наблюдалось сильное задымление в подъезде. Самостоятельно вышли на улицу 32 жильца дома.







По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.











Сегодня ночью в Байкале произошёл пожар в многоквартирном жилом доме в переулке Школьный. Сообщение о нём поступило в пожарно-спасательную службу в 02:35, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Силы пожарных были направлены на спасение людей, которые не смогли самостоятельно покинуть квартиры на втором этаже из-за сильного задымления. При помощи трёхколенной лестницы с балкона были спасены три человека, из них двое детей. Через окно одной из квартир были эвакуированы ещё двое жильцов. Звено газодымозащитной службы в подъезде дома на лестничном марше обнаружило 71-летнего мужчину. Его передали врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии.Общая площадь пожара составила 316 квадратных метров.