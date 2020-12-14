В тоже время самих возгораний стало меньше
В Бурятии с начала 2020 года произошло более трёх тысяч пожаров. Показатель снизился по сравнению с прошлым годом на 19%. Однако вырос другой показатель – смертность на пожарах. В этом году погибли 77 человек. Пострадали 80 человек, в том числе 13 детей. По сравнению с 2019 годом, эти цифры также выросли.
За прошедшую неделю в Бурятии произошло 53 пожара. В основном возгорания случаются из-за нарушений техники безопасности при эксплуатации печей, электропроводки и неосторожного обращения с огнём.
- Предупреждаем граждан о соблюдении требований пожарной безопасности. Нельзя перекаливать отопительные печи. Топку следует осуществлять с периодичностью три-четыре часа, пользоваться только сертифицированными электронагревательными приборами, - призвала начальник отдела пожарно-профилактической и информационной работы ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» республиканского агентства ГО и ЧС Юлия Рапп.
Также спасатели советуют покупать гирлянды на ёлки и фейерверки только в специализированных магазинах, имеющих сертификаты.
- У нас с сегодняшнего дня запланировано проведение профилактического мероприятия «Новый год». В рамках которого сотрудники органа государственного пожарного надзора с сотрудниками МВД будут обследовать места хранения и реализации пиротехнических изделий, - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии по надзорной деятельности и профилактической работе Константин Скворец.
В Бурятии выросла смертность на пожарах
Происшествия, Фото:
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