В Улан-Удэ школьник украл джемперы и брюки

Подросток выломал защитные магнитные клипсы



11 декабря в полицию в Улан-Удэ с заявлением о краже вещей обратился сотрудник службы безопасности магазина спортивных товаров по улице Корабельная. При инвентаризации сотрудники торговой точки обнаружили кражу трёх мужских джемперов и брюк. Ущерб составил более 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, расположенной в торговом зале. Ориентировка на подозреваемого была передана всем наружным нарядам.



Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний школьник.



Установлено, что 5 декабря, выбрав вещи, подросток зашёл в примерочную кабинку и выломал защитные магнитные клипсы. После чего надел на себя два джемпера, а оставшиеся вещи сложил в рюкзак.



Как он пояснил следователю, вещи он планировал носить самостоятельно, но не успел. Украденное изъято полицейскими.



Подозреваемый состоит на учёте в ПДН и уже попадал в поле зрения полиции за кражу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

