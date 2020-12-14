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В Улан-Удэ школьник украл джемперы и брюки

В Улан-Удэ школьник украл джемперы и брюки
Происшествия, 
Подросток выломал защитные магнитные клипсы

11 декабря в полицию в Улан-Удэ с заявлением о краже вещей обратился сотрудник службы безопасности магазина спортивных товаров по улице Корабельная. При инвентаризации сотрудники торговой точки обнаружили кражу трёх мужских джемперов и брюк. Ущерб составил более 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, расположенной в торговом зале. Ориентировка на подозреваемого была передана всем наружным нарядам.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний школьник.

Установлено, что 5 декабря, выбрав вещи, подросток зашёл в примерочную кабинку и выломал защитные магнитные клипсы. После чего надел на себя два джемпера, а оставшиеся вещи сложил в рюкзак.

Как он пояснил следователю, вещи он планировал носить самостоятельно, но не успел. Украденное изъято полицейскими.

Подозреваемый состоит на учёте в ПДН и уже попадал в поле зрения полиции за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража
 
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