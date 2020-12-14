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В Иркутской области изъяли несколько тысяч литров поддельной водки и коньяка

В Иркутской области изъяли несколько тысяч литров поддельной водки и коньяка
Происшествия,  Фото:из архива
Бутлегеров накрыли в Иркутской области

В Иркутской области полицейские при участии Росгвардии задержали производителей немаркированной алкогольной продукции. Благодаря этому предотвращена масштабная реализация спиртосодержащей жидкости, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Оперативные действия прошли в трёх городах – Нижнеудинске, Тулуне и Саянске. Там обнаружены склады, в которых находились производственные цеха и хранились крупные партии готового к продаже фальсификата. Кроме того, выявлены торговые точки, в которых продавали палёный алкоголь.

Всего изъято порядка пяти тысяч литров водки, свыше 1,5 тысяч литров коньяка, несколько сотен литров этилового спирта, ароматизаторы, вкусовые добавки, стеклотара.

- Установлены и задержаны предполагаемые организаторы незаконного бизнеса – четверо жителей города Нижнеудинска. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


контрафактная продукция алкоголь
 
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