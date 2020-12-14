 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 декабря

13 декабря

Популярное

Житель Бурятии набрёл в лесу на чужое имущество и украл его

Житель Бурятии набрёл в лесу на чужое имущество и украл его
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В том числе мужчина украл прицеп от грузовика

10 декабря в полицию Еравнинского района Бурятии поступило сообщение от 41-летнего индивидуального предпринимателя, занимающегося заготовкой древесины. С деляны украли прицеп от автомобиля ЗИЛ, топливо, а также предметы быта из вагончика. Общий ущерб составил 63 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В середине ноября бригада заготовителей древесины выехала с деляны. Поскольку они планировали вернуться через месяц, то оставили имущество в лесу.

Спустя несколько дней на стоящий прицеп от грузовика и вагончик нечаянно набрел 37-летний житель села Усть-Эгита. Через несколько дней мужчина вернулся в лес. Присоединив к своему грузовику чужой прицеп и украл из вагончика имущество, он отвез всё к себе и спрятал в ограде дома.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Украденное изъято и возвращено владельцу.

Задержанный пояснил полицейским, что прицеп он планировал переделать для собственных нужд.

Мужчина ранее привлекался уголовной ответственности за имущественное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выросла смертность на пожарах
В Бурятии выросла смертность на пожарах
Происшествия, 14.12.2020
В тоже время самих возгораний стало меньше  
В Улан-Удэ школьник украл джемперы и брюки
В Улан-Удэ школьник украл джемперы и брюки
Происшествия, 14.12.2020
Подросток выломал защитные магнитные клипсы
Житель Бурятии набрёл в лесу на чужое имущество и украл его
Житель Бурятии набрёл в лесу на чужое имущество и украл его
Происшествия, 14.12.2020
В том числе мужчина украл прицеп от грузовика
Пока улан-удэнка ссорилась с мужчиной, её ограбили
Пока улан-удэнка ссорилась с мужчиной, её ограбили
Происшествия, 14.12.2020
Уличный грабёж произошёл на Ключевской
В тройном ДТП в Улан-Удэ травмировалась женщина
В тройном ДТП в Улан-Удэ травмировалась женщина
Происшествия, 14.12.2020
Авария случилась в субботу вечером
В Бурятии пострадавшего в ДТП деблокировали пожарные
В Бурятии пострадавшего в ДТП деблокировали пожарные
Происшествия, 13.12.2020
В автоаварии пострадали нетрезвые водитель и пассажир
В Бурятии на пожаре погибли 15 кур
В Бурятии на пожаре погибли 15 кур
Происшествия, 13.12.2020
Пожар случился Иволгинском районе
В Улан-Удэ мужчина получил ожоги, пытаясь потушить автомобиль
В Улан-Удэ мужчина получил ожоги, пытаясь потушить автомобиль
Происшествия, 13.12.2020
Пожар произошёл в гараже в цокольном этаже дома
В селе Бурятии горела баня
В селе Бурятии горела баня
Происшествия, 12.12.2020
Огонь перешёл на сарай, расположенный рядом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^