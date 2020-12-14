В том числе мужчина украл прицеп от грузовика
10 декабря в полицию Еравнинского района Бурятии поступило сообщение от 41-летнего индивидуального предпринимателя, занимающегося заготовкой древесины. С деляны украли прицеп от автомобиля ЗИЛ, топливо, а также предметы быта из вагончика. Общий ущерб составил 63 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В середине ноября бригада заготовителей древесины выехала с деляны. Поскольку они планировали вернуться через месяц, то оставили имущество в лесу.
Спустя несколько дней на стоящий прицеп от грузовика и вагончик нечаянно набрел 37-летний житель села Усть-Эгита. Через несколько дней мужчина вернулся в лес. Присоединив к своему грузовику чужой прицеп и украл из вагончика имущество, он отвез всё к себе и спрятал в ограде дома.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Украденное изъято и возвращено владельцу.
Задержанный пояснил полицейским, что прицеп он планировал переделать для собственных нужд.
Мужчина ранее привлекался уголовной ответственности за имущественное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Житель Бурятии набрёл в лесу на чужое имущество и украл его
Происшествия, Фото:
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