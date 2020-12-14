Пока улан-удэнка ссорилась с мужчиной, её ограбили

Уличный грабёж произошёл на Ключевской



Ранее неоднократно судимый 30-летний житель села Унэгэтэй совершил уличный грабёж в Улан-Удэ. Его задержали сотрудники отдела полиции Октябрьского района, сообщили в МВД по Бурятии.



В одну из октябрьских ночей молодой человек со знакомым находился во дворе дома на улице Ключевская. Парень увидел у подъезда ссорящуюся пару, а на детской площадке рядом – женский рюкзак. Сельчанин схватил рюкзак и убежал с ним, несмотря на крики девушки.



Затем он забежал в многоквартирный дом, залез на чердак, где осмотрел содержимое рюкзака. Забрав 2200 рублей и дорогие наушники, он бросил рюкзак на чердаке. Впоследствии здесь его нашли сотрудники полиции.



Ущерб составил 19 тысяч рублей.



Подозреваемый был неоднократно судим, сейчас трудоустроен.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

