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Пока улан-удэнка ссорилась с мужчиной, её ограбили

Пока улан-удэнка ссорилась с мужчиной, её ограбили
Происшествия, 
Уличный грабёж произошёл на Ключевской

Ранее неоднократно судимый 30-летний житель села Унэгэтэй совершил уличный грабёж в Улан-Удэ. Его задержали сотрудники отдела полиции Октябрьского района, сообщили в МВД по Бурятии.

В одну из октябрьских ночей молодой человек со знакомым находился во дворе дома на улице Ключевская. Парень увидел у подъезда ссорящуюся пару, а на детской площадке рядом – женский рюкзак. Сельчанин схватил рюкзак и убежал с ним, несмотря на крики девушки.

Затем он забежал в многоквартирный дом, залез на чердак, где осмотрел содержимое рюкзака. Забрав 2200 рублей и дорогие наушники, он бросил рюкзак на чердаке. Впоследствии здесь его нашли сотрудники полиции.

Ущерб составил 19 тысяч рублей.

Подозреваемый был неоднократно судим, сейчас трудоустроен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
грабеж
 
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