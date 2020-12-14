Женщина переводила деньги несколько дней
Жительница Нижнеилимского района Иркутска попалась в сети мошенников, разыгравших для неё известную схему обмана. Женщине, которая работа бухгалтером, позвонил неизвестный мужчина, представившийся работником прокуратуры. Он сообщил, что для оформления положенной ей по решению суда компенсации морального вреда следует позвонить по указанному им телефону.
Заинтересованная в получении неожиданной выплаты, женщина набрала номер, после чего несколько дней подряд перечисляла по надуманным поводам деньги. Собственных средств на всё это у женщины не хватило, и она оформила в банке кредит. Всего она перевела мошенникам миллион рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Бухгалтер из Иркутской области перевела мошенникам миллион рублей
Происшествия, Фото:
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