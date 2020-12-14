Спасатели нашли заблудившихся в пригороде Улан-Удэ женщин

Потерявшиеся женщины свернули не туда



13 декабря в 11:40 утра в службу 112 поступил звонок с просьбой сказать геолокацию звонивших.



Две женщины направлялись по дороге от перевала Пыхта до станции Дивизионная и свернули не в ту сторону. Во время разговора связь с заблудившимися прервалась – геоданные определить не удалось.



- Служба 112 передала спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы сообщение с информацией примерного местонахождения женщин. Три спасателя оперативно выехали на служебной машине в местность Пыхта, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



В пяти километрах от трассы Улан-Удэ – Курумкан спасатели на снегоходе нашли идущих к ним навстречу тех самых женщин. Их доставили до дороги, на обочине которой стоял автомобиль с родственником одной из заблудившихся.



- Мы даже не ожидали, что звонок на номер 112 повлечёт за собой такую реакцию. Мы просто хотели узнать свою локацию, чтобы выйти самим. Спасатели очень быстро приехали и напоили нас горячим чаем. Спасибо им, они действительно молодцы, - отмечает одна из обратившихся в 112.



Также женщины поделились, что им было очень приятно покататься на снегоходе.

