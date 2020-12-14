В тройном ДТП в Улан-Удэ травмировалась женщина

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12 декабря в 17:20 на улице Залесная в Улан-Удэ произошло ДТП с участием трёх автомобилей.
- В результате ДТП пострадала 33-летняя женщина, которая была эвакуирована с подозрением на травму головы и грудной клетки, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
Как сообщал «Байкал-Daily», в тот же день перекрёстке улиц Павлова и Зои Космодемьянской столкнулись автомобили «Mitsubishi Outlander» и «Nissan Wingroad». 23-летняя пассажирка «Ниссана» получила травму колена.
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