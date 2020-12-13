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В Бурятии пострадавшего в ДТП деблокировали пожарные

В Бурятии пострадавшего в ДТП деблокировали пожарные
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В автоаварии пострадали нетрезвые водитель и пассажир

Накануне, 12 декабря, около восьми часов вечера в посёлке Заиграево Заиграевского района Бурятии произошло ДТП.

32-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106», выезжая со второстепенной дороги в посёлке Заиграево, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Тойота Хайлэндер» под управлением 35-летнего водителя

- В результате ДТП пострадал водитель и 37-летний пассажир отечественного автомобиля. Оба с травмами доставлены в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Одного из пострадавших из искорёженного автомобиля извлекали работники пожарной части №19 17-го Заиграевского отряда государственной пожарной службы Бурятии. Работники пожарной охраны с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и помогли работникам скорой помощи в его перемещении из автомобиля, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП погиб 57-летний водитель при столкновении с электроопорой.


ДТП
 
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