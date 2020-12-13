В автоаварии пострадали нетрезвые водитель и пассажир
Накануне, 12 декабря, около восьми часов вечера в посёлке Заиграево Заиграевского района Бурятии произошло ДТП.
32-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106», выезжая со второстепенной дороги в посёлке Заиграево, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Тойота Хайлэндер» под управлением 35-летнего водителя
- В результате ДТП пострадал водитель и 37-летний пассажир отечественного автомобиля. Оба с травмами доставлены в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.
Одного из пострадавших из искорёженного автомобиля извлекали работники пожарной части №19 17-го Заиграевского отряда государственной пожарной службы Бурятии. Работники пожарной охраны с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и помогли работникам скорой помощи в его перемещении из автомобиля, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП погиб 57-летний водитель при столкновении с электроопорой.
В Бурятии пострадавшего в ДТП деблокировали пожарные
Происшествия, Фото:
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