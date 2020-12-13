Пожар случился Иволгинском районе
Вчера, 12 декабря, в селе Тапхар Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в курятнике. На момент прибытия пожарных горела было конструкция пола строения.
- Пожар был оперативно ликвидирован и огнеборцы не допустили перехода огня на основные конструкции строения. В результате пожара повреждены полы курятника на площади 9 кв. м, и погибли 15 кур, находившихся внутри строения, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Предположительной причиной пожара послужил перекал трубы дымохода.
В Бурятии на пожаре погибли 15 кур
Происшествия, Фото:
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