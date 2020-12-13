В Бурятии на пожаре погибли 15 кур

Пожар случился Иволгинском районе



Вчера, 12 декабря, в селе Тапхар Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в курятнике. На момент прибытия пожарных горела было конструкция пола строения.



- Пожар был оперативно ликвидирован и огнеборцы не допустили перехода огня на основные конструкции строения. В результате пожара повреждены полы курятника на площади 9 кв. м, и погибли 15 кур, находившихся внутри строения, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Предположительной причиной пожара послужил перекал трубы дымохода.







