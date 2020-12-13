В Улан-Удэ в ДТП пассажирка такси травмировала колено

Авария случилась вчера утром
Накануне, 12 декабря, около 10:40 перекрёстке улиц Павлова и Зои Космодемьянской произошло ДТП.
Водитель автомобиля «Mitsubishi Outlander», следуя по улице Павлова, совершил столкновение с автомобилем «Nissan Wingroad». В результате ДТП 23-летняя пассажирка «Ниссана» получила травму колена. После осмотра медиками была отпущена домой, прокомментировалт «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
- Виновник аварии приехал в Улан-Удэ из Кяхтинского района, по его словам не заметил автомобиль такси, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.
Автомобили получили сильные механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошло ДТП, в котором погиб 57-летний водитель
после столкновения с электроопорой.
Авария случилась вчера утром
Смертельное ДТП произошло вчера
Пожар произошёл в гараже в цокольном этаже дома
Огонь перешёл на сарай, расположенный рядом
Украденное он продал знакомому за 1000 рублей
На полную ликвидацию возгорания потребовалось около 2 часов
Женщина отметила, что постельное белье она планировала подарить своей родственнице
Пожар произошёл сегодня утром
Окно, через которое выбрался ребёнок, закрылось
Состоялись обыски
Получивший травмы мужчина умер на соседней улице
Заметая следы, убийца поджёг гараж, где произошла расправа
Пострадавших нет
Иностранец попытался подкупить полицейского за две тысячи рублей
Дом сгорел дотла