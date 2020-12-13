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В Улан-Удэ в ДТП пассажирка такси травмировала колено

В Улан-Удэ в ДТП пассажирка такси травмировала колено
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась вчера утром

Накануне, 12 декабря, около 10:40 перекрёстке улиц Павлова и Зои Космодемьянской произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Mitsubishi Outlander», следуя по улице Павлова, совершил столкновение с автомобилем «Nissan Wingroad». В результате ДТП 23-летняя пассажирка «Ниссана» получила травму колена. После осмотра медиками была отпущена домой, прокомментировалт «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

- Виновник аварии приехал в Улан-Удэ из Кяхтинского района, по его словам не заметил автомобиль такси, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.

Автомобили получили сильные механические повреждения.




Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошло ДТП, в котором погиб 57-летний водитель после столкновения с электроопорой.



ДТП
 
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