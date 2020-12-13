В Улан-Удэ погиб водитель, врезавшись в электроопору

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.









Накануне, 12 декабря, около семи часов вечера произошло ДТП в микрорайоне Энергетик в Улан-Удэ.В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что 57-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя со стороны Энергетика в направлении улицы Мокрова, не справился. Мужчина врезался в электроопору.От полученных травм водитель скончался на месте аварии.