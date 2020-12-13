В Улан-Удэ погиб водитель, врезавшись в электроопору

Смертельное ДТП произошло вчера
Накануне, 12 декабря, около семи часов вечера произошло ДТП в микрорайоне Энергетик в Улан-Удэ.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что 57-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя со стороны Энергетика в направлении улицы Мокрова, не справился. Мужчина врезался в электроопору.
От полученных травм водитель скончался на месте аварии.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Смертельное ДТП произошло вчера
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