В Улан-Удэ мужчина получил ожоги, пытаясь потушить автомобиль

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар произошёл в гараже в цокольном этаже дома



Накануне днём произошёл пожар в частном секторе по улице Фадеева в Железнодорожном районе Улан-Удэ.



На момент прибытия первого подразделения горел автомобиль, находившийся в гараже цокольного этажа жилого дома. Хозяин транспортного средства пытался самостоятельно потушить пламя, в результате получил ожоги кисти руки и был госпитализирован в медучреждение.



Личным составом пожарно-спасательных частей, в течение нескольких минут пожар был ликвидирован. На месте работали 10 человек Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, 4 единицы техники.



В результате пожара сгорел автомобиль.



Предварительной причиной пожара стало неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

