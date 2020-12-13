Пожар произошёл в гараже в цокольном этаже дома
Накануне днём произошёл пожар в частном секторе по улице Фадеева в Железнодорожном районе Улан-Удэ.
На момент прибытия первого подразделения горел автомобиль, находившийся в гараже цокольного этажа жилого дома. Хозяин транспортного средства пытался самостоятельно потушить пламя, в результате получил ожоги кисти руки и был госпитализирован в медучреждение.
Личным составом пожарно-спасательных частей, в течение нескольких минут пожар был ликвидирован. На месте работали 10 человек Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, 4 единицы техники.
В результате пожара сгорел автомобиль.
Предварительной причиной пожара стало неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ мужчина получил ожоги, пытаясь потушить автомобиль
Происшествия, Фото:
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