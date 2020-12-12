Огонь перешёл на сарай, расположенный рядом
Сегодня утром в селе Суво Баргузинского района произошло загорание бани.
- Ввиду значительного удаления ближайшей пожарной части – 21 км. – от места пожара, первой прибыла добровольная пожарная команда МО СП «Сувинское». На момент прибытия огнеборцев строение горело полностью, огонь перешел на сарай, расположенный рядом, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Спасти постройки не удалось. Предположительной причиной пожара послужил перекал трубы дымохода.
В селе Бурятии горела баня
Происшествия, Фото:
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