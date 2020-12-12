В посёлке Бурятии сгорел второй этаж дома

На полную ликвидацию возгорания потребовалось около 2 часов
В ночь с 11 на 12 декабря в посёлке Аршан Тункинского района произошёл пожар в жилом доме. На ликвидацию возгорания выдвинулись 3 отделения из двух пожарных частей 10-го Тункинского отряда ГПС РБ.
На момент прибытия пожарных горел второй этаж дома. На полную ликвидацию возгорания потребовалось около 2 часов. В результате пожара уничтожен второй этаж дома, основные конструкции первого пожарным удалось спасти. Предположительной причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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