В посёлке Бурятии сгорел второй этаж дома





В ночь с 11 на 12 декабря в посёлке Аршан Тункинского района произошёл пожар в жилом доме. На ликвидацию возгорания выдвинулись 3 отделения из двух пожарных частей 10-го Тункинского отряда ГПС РБ.На момент прибытия пожарных горел второй этаж дома. На полную ликвидацию возгорания потребовалось около 2 часов. В результате пожара уничтожен второй этаж дома, основные конструкции первого пожарным удалось спасти. Предположительной причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.