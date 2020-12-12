Житель Бурятии украл из автомобиля магнитолу и запчасти

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Украденное он продал знакомому за 1000 рублей



30 октября в полицию в Муйском районе поступило сообщение о краже от 24-летнего парня. Молодой человек рассказал, что обнаружил сломанный замок в гараже, а в стоящем в нём автомобиле было выбито заднее стекло. Из салона были украдены магнитола и запчасти. Ущерб составил 18 тысяч рублей.



Гараж расположен в удалённости от дома, хозяин проверяет имущество один раз в несколько дней.



Позже был задержан 20-летний житель посёлка Таксимо. Парень признался в краже и рассказал, что сбыл украденное знакомому за тысячу рублей. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.



Молодой человек ранее не судим, официально не трудоустроен.



Магнитола изъята у покупателя. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

