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Улан-удэнка пыталась украсть вещи из магазина

Улан-удэнка пыталась украсть вещи из магазина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина отметила, что постельное белье она планировала подарить своей родственнице

27 ноября в полицию поступило заявление о попытке кражи от работника магазина самообслуживания.

Женщина, походив по торговому залу, вышла с пакетом, минуя кассу. Сотрудники службы безопасности, по верхней одежде узнав посетительницу (несколько дней назад она совершила мелкое хищение в этом же магазине), попросили её показать содержимое пакета. Выяснилось, что она снова попыталась украсть вещи - на этот раз постельное белье, полотенце, обувь, филе кеты и горбуши. Ущерб составил около трех тысяч рублей.

Охранники вызвали полицию.

54-летняя улан-удэнка пояснила, что постельное белье, к примеру, она планировала подарить своей родственнице на день рождения. Женщина ранее не судима, постоянного заработка не имеет.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража
 
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