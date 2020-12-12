Улан-удэнка пыталась украсть вещи из магазина

Женщина отметила, что постельное белье она планировала подарить своей родственнице



27 ноября в полицию поступило заявление о попытке кражи от работника магазина самообслуживания.



Женщина, походив по торговому залу, вышла с пакетом, минуя кассу. Сотрудники службы безопасности, по верхней одежде узнав посетительницу (несколько дней назад она совершила мелкое хищение в этом же магазине), попросили её показать содержимое пакета. Выяснилось, что она снова попыталась украсть вещи - на этот раз постельное белье, полотенце, обувь, филе кеты и горбуши. Ущерб составил около трех тысяч рублей.



Охранники вызвали полицию.



54-летняя улан-удэнка пояснила, что постельное белье, к примеру, она планировала подарить своей родственнице на день рождения. Женщина ранее не судима, постоянного заработка не имеет.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

