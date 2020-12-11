Суд учёл состояние здоровья убийцы
Верховный суд Бурятии смягчил приговор девушке, осуждённой за убийство.
Ранее приговором Баргузинского районного суда 24-летняя девушка была признана виновной в убийстве одной и покушении на убийство второй женщины, с которыми она до этого распивала спиртное. Ей назначили наказание по совокупности преступлений в виде 14 лет лишения свободы.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё случилось в селе Курумкан Курумканского района республики. 1 апреля 2020 года в гости к мужчине и его сожительнице из соседнего села приехали две знакомые молодые женщины. Вчетвером они стали распивать алкоголь. Вечером, опьянев, мужчина уснул, а между оставшимися наедине дамами произошла ссора, после которой хозяйка дома решила убить гостей. Дождавшись, когда они уснули, девушка взяла нож, подошла к их кровати и стала наносить своим жертвам поочередно удары клинком по различным частям тела.
Позже раненых госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, одна из них вскоре скончалась в реанимации от причинённых повреждений. Второй жительнице района удалось спасти жизнь.
Оказалось, что поводом для совершения преступления явилась ревность и поведение женщин, которые громко смеялись, что раздражало девушку.
- Суд апелляционной инстанции данный приговор изменил, признав смягчающим наказание обстоятельством болезненное состояние здоровья осужденной, и смягчил назначенное ей наказание до 13 лет лишения свободы, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Устроившей кровавую резню жительнице Бурятии смягчили наказание
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Суд учёл состояние здоровья убийцы
Пожар произошёл сегодня утром
Окно, через которое выбрался ребёнок, закрылось
Состоялись обыски
Получивший травмы мужчина умер на соседней улице
Заметая следы, убийца поджёг гараж, где произошла расправа
Пострадавших нет
Иностранец попытался подкупить полицейского за две тысячи рублей
Дом сгорел дотла
Нелегальные рубщики леса поняли, что бежать некуда
Люди чуть не замёрзли насмерть
Женщина отдала крупную сумму, увидев телефонный номер управления МВД
Предположительно, подозреваемая живёт в 100-х кварталах
Работница банка украла деньги со счёта
Возбуждено дело о незаконной рубке в особо крупном размере