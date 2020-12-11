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Устроившей кровавую резню жительнице Бурятии смягчили наказание

Устроившей кровавую резню жительнице Бурятии смягчили наказание
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд учёл состояние здоровья убийцы

Верховный суд Бурятии смягчил приговор девушке, осуждённой за убийство.

Ранее приговором Баргузинского районного суда 24-летняя девушка была признана виновной в убийстве одной и покушении на убийство второй женщины, с которыми она до этого распивала спиртное. Ей назначили наказание по совокупности преступлений в виде 14 лет лишения свободы.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё случилось в селе Курумкан Курумканского района республики. 1 апреля 2020 года в гости к мужчине и его сожительнице из соседнего села приехали две знакомые молодые женщины. Вчетвером они стали распивать алкоголь. Вечером, опьянев, мужчина уснул, а между оставшимися наедине дамами произошла ссора, после которой хозяйка дома решила убить гостей. Дождавшись, когда они уснули, девушка взяла нож, подошла к их кровати и стала наносить своим жертвам поочередно удары клинком по различным частям тела.

Позже раненых госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, одна из них вскоре скончалась в реанимации от причинённых повреждений. Второй жительнице района удалось спасти жизнь.

Оказалось, что поводом для совершения преступления явилась ревность и поведение женщин, которые громко смеялись, что раздражало девушку.

- Суд апелляционной инстанции данный приговор изменил, признав смягчающим наказание обстоятельством болезненное состояние здоровья осужденной, и смягчил назначенное ей наказание до 13 лет лишения свободы, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
убийство
 
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