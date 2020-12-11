В Чите пожарные отстояли от огня салон красоты

Пожар произошёл сегодня утром



Утром 11 декабря на пульт пожарной охраны Читы поступило сообщение о пожаре по улице Инструментальная, 11. На место были направлены шесть пожарные и две единицы техники.



- Пожарные не только спасли от полного уничтожения огнем предприятие в загоревшемся здании, но и не допустили переход пожара на салон красоты в этом же строении. Пострадавших и погибших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



Причины произошедшего устанавливаются.





