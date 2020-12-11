 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 декабря

10 декабря

Популярное

В Чите пожарные отстояли от огня салон красоты

В Чите пожарные отстояли от огня салон красоты
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл сегодня утром

Утром 11 декабря на пульт пожарной охраны Читы поступило сообщение о пожаре по улице Инструментальная, 11. На место были направлены шесть пожарные и две единицы техники.

- Пожарные не только спасли от полного уничтожения огнем предприятие в загоревшемся здании, но и не допустили переход пожара на салон красоты в этом же строении. Пострадавших и погибших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Причины произошедшего устанавливаются.


пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области женщина на пожаре спасла сына, но сама погибла
В Иркутской области женщина на пожаре спасла сына, но сама погибла
Происшествия, 11.12.2020
Окно, через которое выбрался ребёнок, закрылось
Улан-удэнец убил родственника топором
Улан-удэнец убил родственника топором
Происшествия, 11.12.2020
Получивший травмы мужчина умер на соседней улице
Житель Иркутской области застрелил троих приятелей
Житель Иркутской области застрелил троих приятелей
Происшествия, 11.12.2020
Заметая следы, убийца поджёг гараж, где произошла расправа
Гражданин Узбекистана пытался подкупить полицейского в Иркутске
Гражданин Узбекистана пытался подкупить полицейского в Иркутске
Происшествия, 11.12.2020
Иностранец попытался подкупить полицейского за две тысячи рублей
В Бурятии «чёрных лесорубов» застали врасплох. Видео
В Бурятии «чёрных лесорубов» застали врасплох. Видео
Происшествия, 11.12.2020
Нелегальные рубщики леса поняли, что бежать некуда
Мошенники подделывают номера полиции и обманывают жителей Бурятии
Мошенники подделывают номера полиции и обманывают жителей Бурятии
Происшествия, 11.12.2020
Женщина отдала крупную сумму, увидев телефонный номер управления МВД
Полиция Улан-Удэ ищет подозреваемую в краже
Полиция Улан-Удэ ищет подозреваемую в краже
Происшествия, 11.12.2020
Предположительно, подозреваемая живёт в 100-х кварталах
В Бурятии сотрудница банка взломала счёт клиентки
В Бурятии сотрудница банка взломала счёт клиентки
Происшествия, 11.12.2020
Работница банка украла деньги со счёта
В Иркутской области трое мужчин вырубил лес на семь миллионов рублей
Происшествия, 11.12.2020
Возбуждено дело о незаконной рубке в особо крупном размере

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^