Пожар произошёл сегодня утром
Утром 11 декабря на пульт пожарной охраны Читы поступило сообщение о пожаре по улице Инструментальная, 11. На место были направлены шесть пожарные и две единицы техники.
- Пожарные не только спасли от полного уничтожения огнем предприятие в загоревшемся здании, но и не допустили переход пожара на салон красоты в этом же строении. Пострадавших и погибших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Причины произошедшего устанавливаются.
В Чите пожарные отстояли от огня салон красоты
Происшествия, Фото:
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