Состоялись обыски
Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, следователи СК и сотрудники ФСБ задержали начальника отделения администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области. Он подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения.
- В 2018 году подозреваемый получил 240 тысяч рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ у организации, осуществляющей по муниципальным контрактам уборку и обслуживание автодорог. В ходе обысков изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность фигуранта, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в крупном размере». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Иркутской области начальник из районной администрации задержан за взятку
Происшествия, Фото:
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