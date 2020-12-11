В Иркутской области начальник из районной администрации задержан за взятку

Состоялись обыски



Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, следователи СК и сотрудники ФСБ задержали начальника отделения администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области. Он подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения.



- В 2018 году подозреваемый получил 240 тысяч рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ у организации, осуществляющей по муниципальным контрактам уборку и обслуживание автодорог. В ходе обысков изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность фигуранта, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в крупном размере». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.





