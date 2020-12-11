Улан-удэнец убил родственника топором

Происшествия, Фото: проверка показаний на месте убийства. СУ СКР по Бурятии

Получивший травмы мужчина умер на соседней улице



48-летнего улан-удэнца суд признал виновным в убийстве.



Мужчина жил на окраине города в дачном домике в коллективном саду «Набережный» вместе с дальним родственником. 24 мая они с утра вместе употребляли спиртное. Ночью после застолья между пьяными мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора, которая переросла в потасовку.



Мужчина схватил топор и обухом с силой нанёс несколько ударов по голове собутыльника. Раненый, спасаясь, выбежал из дома, дошёл до соседней улицы, где упал и потерял сознание. Спустя непродолжительное время от полученных повреждений он скончался.



Приговором суда улан-удэнцу назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

