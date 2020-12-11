Заметая следы, убийца поджёг гараж, где произошла расправа
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Усть-Илимск, обвиняемого в убийстве трёх человек.
По версии следствия, вечером 23 января четверо мужчин находились в гаражном боксе. В какой-то момент между ними произошёл конфликт из-за невозвращённого денежного долга одним мужчиной другому.
Спустя некоторое время обвиняемый из имевшегося при себе оружия выстрелил в потерпевших. Трое мужчин скончались на месте преступления. Нападавший поджёг гараж и скрылся, однако в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками полиции.
Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области застрелил троих приятелей
Происшествия, Фото:
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