Житель Иркутской области застрелил троих приятелей

Заметая следы, убийца поджёг гараж, где произошла расправа



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Усть-Илимск, обвиняемого в убийстве трёх человек.



По версии следствия, вечером 23 января четверо мужчин находились в гаражном боксе. В какой-то момент между ними произошёл конфликт из-за невозвращённого денежного долга одним мужчиной другому.



Спустя некоторое время обвиняемый из имевшегося при себе оружия выстрелил в потерпевших. Трое мужчин скончались на месте преступления. Нападавший поджёг гараж и скрылся, однако в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками полиции.



Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

