Пострадавших нет
Самолёт, который следовал по маршруту «Иркутск - Новосибирск», экстренно вернулся в аэропорт вылета, сообщает «МК-Новосибирск».
По данным пресс-службы воздушной гавани Иркутска, на борту воздушного судна находились 75 пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал.
- Причиной посадка стало срабатывание датчика технической неисправности. Какой именно – пока неизвестно. Борт обследуют техники аэропорта Иркутска. Пассажиры сейчас также в воздушной гавани, они ожидают запасного борта и должны вскоре вылететь в Новосибирск, - уточняет «МК-Новосибирск».
Самолёт «Иркутск - Новосибирск» совершил экстренную посадку
Происшествия, Фото:
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