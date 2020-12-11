Самолёт «Иркутск - Новосибирск» совершил экстренную посадку

Пострадавших нет



Самолёт, который следовал по маршруту «Иркутск - Новосибирск», экстренно вернулся в аэропорт вылета, сообщает «МК-Новосибирск».



По данным пресс-службы воздушной гавани Иркутска, на борту воздушного судна находились 75 пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал.



- Причиной посадка стало срабатывание датчика технической неисправности. Какой именно – пока неизвестно. Борт обследуют техники аэропорта Иркутска. Пассажиры сейчас также в воздушной гавани, они ожидают запасного борта и должны вскоре вылететь в Новосибирск, - уточняет «МК-Новосибирск».





