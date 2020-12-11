В Иркутской области на пожаре нашли тело пенсионерки

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Дом сгорел дотла



9 декабря в 23:14 часов на пульт пожарной охраны поступила информация о том, что в деревне Бургаз Иркутского района горит деревянный дом. К моменту прибытия пожарных он был полностью охвачен огнём. В ходе разбора и проливки пожара под обрушившимися конструкциями дома была обнаружена погибшая 64-летняя женщина.



Тушение пожара проводилось при помощи подвоза воды с водоисточника, находящегося в двух километрах. Огнём уничтожен дом на площади 36 квадратных метров.



Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.





