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В Иркутской области на пожаре нашли тело пенсионерки

В Иркутской области на пожаре нашли тело пенсионерки
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Дом сгорел дотла

9 декабря в 23:14 часов на пульт пожарной охраны поступила информация о том, что в деревне Бургаз Иркутского района горит деревянный дом. К моменту прибытия пожарных он был полностью охвачен огнём. В ходе разбора и проливки пожара под обрушившимися конструкциями дома была обнаружена погибшая 64-летняя женщина.

Тушение пожара проводилось при помощи подвоза воды с водоисточника, находящегося в двух километрах. Огнём уничтожен дом на площади 36 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


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