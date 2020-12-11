В Бурятии «чёрных лесорубов» застали врасплох. Видео

Сотрудники Прибайкальского лесничества услышали звуки бензопилы и решили незаметно подкрасться к нарушителям. Лесники оставили машину и пошли к нарушителям пешком. Двое мужчин увидели лесников, только когда последние приблизились к рубке вплотную. Мужчины поняли, что бежать некуда, растерялись и признались, что заготавливают древесину незаконно.







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На мужчин составлены протоколы. Все материалы переданы в ОМВД по Прибайкальскому району возбуждения уголовного дела о незаконной рубке.















фото - агентство лесного хозяйства



В Прибайкальском районе Бурятии лесники отправились на патрулирование лесов на новой «Ниве» и застали «чёрных лесорубов» врасплох.При осмотре выяснилось, что двое мужчин успели вырубили около 21 кубометра древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 377 тысяч рублей.Вещественные доказательства – бензопила, незаконно заготовленная древесина и автомобиль «УАЗ» - были изъяты.Обо всех нарушениях в лесу жителей Бурятии просят сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44.