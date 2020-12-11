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Мошенники подделывают номера полиции и обманывают жителей Бурятии

Мошенники подделывают номера полиции и обманывают жителей Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина отдала крупную сумму, увидев телефонный номер управления МВД

9 декабря в ОМВД России по Кяхтинскому району обратилась 56-летняя жительница села. Она сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников. У неё похитили около 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Днём женщине позвонила девушка, представившаяся сотрудником банка. Собеседница поинтересовалась, не подавала ли сельчанка заявку на оформление кредита, сообщив при этом, что заём ей одобрен.

Жительница Кяхтинского района стала отрицать этот факт. А позже ей позвонил уже мужчина – якобы сотрудник банка. Он заявил, что этот кредит оформили мошенники и попросил помощи в их разоблачении.

Окончательно убедил женщину в достоверности происходящего «сотрудник полиции». Неизвестный, представившийся полицейским, использовал подложный телефонный номер, копирующий контактные данные управления МВД по Улан-Удэ. Он также попросил ее содействия в раскрытии преступления, для чего рекомендовал строго следовать всем инструкциям банковских работников.

Доверившись, женщина по указке аферистов оформила через мобильное приложение кредит на сумму почти в 200 тысяч рублей. После чего на заказанном мошенниками такси доехала до райцентра, где через банкомат перевела взятые деньги на указанные абонентские номера – якобы для аннулирования ранее оформленного кредита. Лишь позже сельчанка поняла, что стала жертвой обмана.

- Практически всё это время преступники находились на связи с потерпевшей, не давая ей возможности одуматься, - подчёркивают в полиции.

За последний месяц это уже второй случай подобных мошенничеств, когда в разговор вступают якобы полицейские. Ранее в похожей ситуации оказался 36-летний улан-удэнец, который аналогичным образом лишился 215 тысяч рублей.

МВД Бурятии предупреждает, что сотрудники полиции не вмешиваются в телефонные разговоры сотрудников банка с клиентами и не просят следовать предлагаемым инструкциям. Также полицейские интересуются по телефону расчётными счетами граждан и иными сведениями, составляющими банковскую тайну.
мошенничество
 
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