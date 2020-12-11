Предположительно, подозреваемая живёт в 100-х кварталах
Сотрудники полиции Улан-Удэ разыскивают подозреваемую, совершившую покупки в нескольких торговых точках. Информацию об этом распространило МВД по Бурятии.
Вечером 28 ноября 44-летний улан-удэнец потерял бесконтактную банковскую карту в маршрутке. Спустя час мужчине стали приходить смс-уведомления о покупках в магазинах в 112 микрорайоне Улан-Удэ. Всего с карты было потрачено 7,5 тысяч рублей.
В совершении преступления подозревается: женщина азиатской внешности, на вид 30-40 лет, рост около 165-170 см.
Была одета: шапка коричневого цвета, брюки чёрного цвета, разноцветная куртка.
- Предположительно, проживает в 112 квартале. С женщиной в торговых точках была несовершеннолетняя девочка, - сообщили в МВД по Бурятии.
При наличии какой-либо информации о гражданке или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8-983-538-60-43, 43-02-02 или 102 (112).
Полиция Улан-Удэ ищет подозреваемую в краже
Происшествия, Фото:
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