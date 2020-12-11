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В Бурятии сотрудница банка взломала счёт клиентки

В Бурятии сотрудница банка взломала счёт клиентки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Работница банка украла деньги со счёта

24 ноября в полицию Заиграевского района Бурятии обратился специалист службы безопасности банка. Он рассказал, что к ним с заявлением о списании денег с банковского счета обратилась 57-летняя жительница посёлка Заиграево.

17 ноября на сотовый телефон женщины пришло смс-уведомление о списании денег, однако она не производила никаких операций. Взволнованная пенсионерка сразу же обратилась в банк.

Полицейские при содействии сотрудников банка раскрыли кражу. Выяснилось, что 21-летняя работница банка, имеющая доступ к счетам, используя специальную программу, перевела 20 тысяч рублей на свой счёт.

В ходе следствия девушка созналась в преступлении, раскаялась и полностью возместила причинённый ущерб.

В настоящий момент девушка уволена из финансового учреждения. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до шести лет, сообщили в МВД по Бурятии.


кража банки
 
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