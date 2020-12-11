В Бурятии сотрудница банка взломала счёт клиентки

Работница банка украла деньги со счёта



24 ноября в полицию Заиграевского района Бурятии обратился специалист службы безопасности банка. Он рассказал, что к ним с заявлением о списании денег с банковского счета обратилась 57-летняя жительница посёлка Заиграево.



17 ноября на сотовый телефон женщины пришло смс-уведомление о списании денег, однако она не производила никаких операций. Взволнованная пенсионерка сразу же обратилась в банк.



Полицейские при содействии сотрудников банка раскрыли кражу. Выяснилось, что 21-летняя работница банка, имеющая доступ к счетам, используя специальную программу, перевела 20 тысяч рублей на свой счёт.



В ходе следствия девушка созналась в преступлении, раскаялась и полностью возместила причинённый ущерб.



В настоящий момент девушка уволена из финансового учреждения. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до шести лет, сообщили в МВД по Бурятии.





