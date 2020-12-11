В Иркутской области трое мужчин вырубил лес на семь миллионов рублей

По предварительной информации, эти «чёрные лесорубы» вырубили порядка 675 куб. метров лесоматериала. Ущерб лесному фонду превысил семь миллионов рублей.







53-летнему подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, двум другим его подельникам – домашний арест и подписка о невыезде и надлежащем поведении.









Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке сотрудников спецподразделения СОБР с поличным задержали жителей Чунского района Иркутской области, вырубивших множество деревьев.В полицию доставлены трое мужчин, один из которых ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли вырубленные сосны, лесозаготовительную технику, тракторы, бензопилы, радиостанции.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере».