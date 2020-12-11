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Браконьер приехал на охоту в Бурятию из Слюдянки

Браконьер приехал на охоту в Бурятию из Слюдянки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нарушителя поймали в нацпарке

В Зун-Муринском участке Тункинского национального парка в Бурятии в начале недели оперативная группа патрулировала охотугодия. Инспекторы выявляли нарушителей правил охоты.

Государственные инспекторы остановили автомобиль, в котором находился уроженец города Слюдянка Иркутской области с огнестрельным оружием без разрешительных документов.

За нарушение правил охоты мужчина будет привлечён к административной ответственности, сообщили в нацпарке.
охота национальный парк
 
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