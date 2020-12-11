Браконьер приехал на охоту в Бурятию из Слюдянки

Нарушителя поймали в нацпарке



В Зун-Муринском участке Тункинского национального парка в Бурятии в начале недели оперативная группа патрулировала охотугодия. Инспекторы выявляли нарушителей правил охоты.



Государственные инспекторы остановили автомобиль, в котором находился уроженец города Слюдянка Иркутской области с огнестрельным оружием без разрешительных документов.



За нарушение правил охоты мужчина будет привлечён к административной ответственности, сообщили в нацпарке.

