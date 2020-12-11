В Иркутской области под суд пойдут сбытчики «скорости» и «ТВ»

Дилеры продавали наркотики через интернет-магазин



В Братске направлено в суд уголовное дело на трёх мужчин, обвиняемых в сбыте наркотиков через интернет-магазин и легализации дохода от наркобизнеса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По версии следствия, 26-летний ранее неоднократно судимый лидер группы вместе с двумя сообщниками распространяли наркотики синтетического происхождения, известные как «скорость» и «ТВ», в городе Усть-Илимск. Через интернет-магазин, созданный в мессенджере, они размещали рекламу о виде наркотиков, их стоимости и способах оплаты. Покупатели платили электронными платежами и получали координаты тайников-закладок.



Каждый член группы выполнял строго отведённую функцию: от получения оптовой партии наркотиков, расфасовки и дальнейшей продажи.



Дилеров задержали в феврале 2020 года. Один из них был задержан в Братске с поличным. При личном досмотре, а также обыске в его квартире полицейские изъяли наркотики, а в Усть-Илимске обнаружили ещё два подготовленные им ранее тайника. Вскоре сыщики вышли на след его подельников и задержали их в Иркутске.



Выручку, полученную от продажи запрещенных веществ, обвиняемые переводили на счёт банковской карты родственницы одного из них. Таким образом, им удалось легализовать более полумиллиона рублей.



На период расследования задержанные были заключены под стражу.



Уголовные дела направлены в Падунский районный суд Братска для рассмотрения по существу.

