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В Бурятии сгорели два гаража

В Бурятии сгорели два гаража
Происшествия,  Фото:из архива
Жилой дом удалось отстоять от огня

Утром 10 декабря в селе Баян-Гол Хоринского район Бурятии произошёл пожар на территории двух домовладений. До прибытия пожарных владельцы эвакуировали из горящих строений автомобили.

Первыми на ликвидацию возгорания прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Удинское». К этому моменту два гаража были объяты огнём, существовала угроза распространения пламени на жилой дом, находящийся в нескольких метрах от горящих гаражей.

Добровольные пожарные и местные жители успешно боролись с огнем до прибытия пожарных. Совместными усилиями пожар был ликвидирован, а жилой дом спасён.

В результате пожара уничтожены два гаража на общей площади 96 кв. м.

Причина произошедшего устанавливается. Вероятно, ею могло послужить короткое замыкание электрооборудования в одном из строений.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 декабря в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии начальник пожарной части вынес из задымлённой квартиры трёх детей.


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