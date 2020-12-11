Жилой дом удалось отстоять от огня
Утром 10 декабря в селе Баян-Гол Хоринского район Бурятии произошёл пожар на территории двух домовладений. До прибытия пожарных владельцы эвакуировали из горящих строений автомобили.
Первыми на ликвидацию возгорания прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Удинское». К этому моменту два гаража были объяты огнём, существовала угроза распространения пламени на жилой дом, находящийся в нескольких метрах от горящих гаражей.
Добровольные пожарные и местные жители успешно боролись с огнем до прибытия пожарных. Совместными усилиями пожар был ликвидирован, а жилой дом спасён.
В результате пожара уничтожены два гаража на общей площади 96 кв. м.
Причина произошедшего устанавливается. Вероятно, ею могло послужить короткое замыкание электрооборудования в одном из строений.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 декабря в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии начальник пожарной части вынес из задымлённой квартиры трёх детей.
В Бурятии сгорели два гаража
Происшествия, Фото:
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