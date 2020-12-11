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В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатил более 180 тысяч

В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатил более 180 тысяч
Происшествия,  Фото:из архива
Судебные приставы взыскали ущерб, причинённый лесному фонду

Судебные приставы исполнили решение суда о взыскании с жителя Прибайкальского района Бурятии ущерба в размере около 183 тысяч рублей. Ущерб был причинён лесному хозяйству в результате незаконной рубки деревьев, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

В отсутствие разрешительных документов мужчина незаконно вырубил деревья. После уголовного разбирательства агентство лесного хозяйства обратилось в суд за взысканием материального ущерба.

Судебные приставы применили комплексные меры принудительного характера. В связи с отсутствием у должника ликвидного имущества было обращено взыскание на его заработную плату. Средств из заработной платы удерживали до полного погашения задолженности.

Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения должнику пришлось уплатить сумму исполнительского сбора в размере 13 046 рублей.

На сегодняшний день, взысканные деньги перечислены на счёт республиканского агентства лесного хозяйства.


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