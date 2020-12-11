Судебные приставы взыскали ущерб, причинённый лесному фонду
Судебные приставы исполнили решение суда о взыскании с жителя Прибайкальского района Бурятии ущерба в размере около 183 тысяч рублей. Ущерб был причинён лесному хозяйству в результате незаконной рубки деревьев, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В отсутствие разрешительных документов мужчина незаконно вырубил деревья. После уголовного разбирательства агентство лесного хозяйства обратилось в суд за взысканием материального ущерба.
Судебные приставы применили комплексные меры принудительного характера. В связи с отсутствием у должника ликвидного имущества было обращено взыскание на его заработную плату. Средств из заработной платы удерживали до полного погашения задолженности.
Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения должнику пришлось уплатить сумму исполнительского сбора в размере 13 046 рублей.
На сегодняшний день, взысканные деньги перечислены на счёт республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатил более 180 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жилой дом удалось отстоять от огня
Судебные приставы взыскали ущерб, причинённый лесному фонду
Необычное ДТП с участием трамвая и «Хёндая» произошло в Улан-Удэ
Жительница Бурятии украла у знакомого 25 тысяч рублей
На этот раз толчки были слабее
Обе аварии случились в Левобережной части города
Мужчина не хотел уходить из дома
Инцидент произошёл во время обкатки
Груз задержала Читинская таможня
Также он прихватил сотовый телефон
Его привлекут за нарушение правил охоты
Также сотрудники ГИБДД выявляют поддельный табак
Грузовик «затащил» легковушку на парковку
Сотрудник от взятки отказался
Авария произошла перед светофором