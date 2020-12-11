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В Бурятии росгвардейцы поймали воровку

В Бурятии росгвардейцы поймали воровку
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Жительница Бурятии украла у знакомого 25 тысяч рублей

В селе Багдарин Баунтовского района Бурятии компания молодых людей распивала спиртное. После ухода гостей хозяин дома обнаружил, что из его куртки пропали 25 тысяч рублей. Потерпевший сразу же обратился в правоохранительные органы.

Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны установили личности гостей и направились на их поиски. В одном из домов райцентра росгвардейцы обнаружили ту же компанию. Подозреваемых доставили в отдел полиции для установления обстоятельств произошедшего.

В ходе разбора одна из девушек призналась в краже и вернула деньги. В отношении 28-летней неработающей местной жительницы возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


Росгвардия кража
 
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