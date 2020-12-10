Груз задержала Читинская таможня
360 контрафактных запасных частей (крышки к двигателю внутреннего сгорания) к мотоциклам торговой марки «Honda» выявили сотрудники таможни в пункте пропуска ЖДПП Забайкальск. Партию запчастей ввозила из Китая российская компания, сообщает пресс-служба Читинской таможни.
При досмотре контейнера с запчастями к автомобилям и мотоциклам таможенники обнаружили запчасти, маркированные товарным знаком «Honda». При перемещении таких товаров импортёр должен был представить разрешительные документы на право использования этого товарного знака. Таких документов у импортёра не оказалось.
Правообладателем товарного знака «Honda» является компания «Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha» Tokyo JP. В ответ на запрос Читинской таможни представитель правообладателя сообщил, что российская компания, ввозившая запасные части к мотоциклам, не является лицом, уполномоченным на ввоз и реализацию товаров, маркированных этим товарным знаком на территории России. Репутационный ущерб, по оценке правообладателя, составил около 245 тысяч рублей.
Читинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.10 КоАП РФ «Незаконное использование чужого товарного знака». Проводится расследование.
В Забайкалье изъяли 360 поддельных запчастей к «Honda»
Происшествия, Фото:
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