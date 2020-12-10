Житель Бурятии ушёл в чужих кожаных ботинках

Также он прихватил сотовый телефон



Днём 3 декабря 35-летний житель Курумканского района пришёл к знакомым в общежитие на улице Севастопольская в Улан-Удэ. В коридоре он увидел через приоткрытую дверь комнаты незнакомца и стоящий на столе алкоголь. Мужчина вошёл в помещение и, познакомившись с 57-летним хозяином, предложил вместе распить спиртное, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Когда хозяин, захмелев, уснул, гость украл лежащий на столе сотовый телефон. А, уходя, надел кожаные зимние ботинки уснувшего мужчины, оставив ему свою обувь.



Позднее вор вынул из мобильника и выбросил сим-карты, а сам телефон продал и уехал в Курумканский район.



Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления.



Ботинки полицейские у мужчины изъяли. Возбуждено уголовное дело о краже.

